Ritornano dopo due anni a regime ridotto le “Settimane della Bigorda d’Oro, delle Bandiere e del Palio del Niballo” al Rione Rosso.

Un’esperienza di enogastronomia, musica, storia e socialità nella corte di Porta Imolese aperta a tutti.

Da Lunedì e fino al 9 giugno prossimo tra via Naviglio e via Campidori, nella sede del Rione più titolato della città, le cucine propongono prelibati primi piatti rigorosamente fatti in casa, squisiti salumi romagnoli serviti in tagliere, pizze di ogni genere e golosità per concludere degnamente le cene. Giovedì 9 in particolare si terrà dalle 21 il concerto della storica band ‘Roger Group’. Venerdì 10 invece, ma la partecipazione è solo su prenotazione,i rionali e i caldi tifosi ‘rossi’ si ritroveranno per propiziare la Bigorda d’Oro e tra un brindisi, una portata e mille cori si stringeranno al loro cavaliere.Le cene rionali continueranno la settimana successiva dal 13 al 17.

Il menu per quella settimana prevede pietanze esclusivamente romagnole e alla carta saranno serviti: antipasti e piadina, pasta fatta in casa,carne alla brace e dolci. Durante il servizio nella vicina Piazza Rampi con un po’ di fortuna sarà possibile anche assistere alle prove ufficiali degli sbandieratori. Lunedì 13 però ad esibirsi alle 21 nella corte rionale sarà l’acoustic duo musicale “Sara e Rosty”.

Il gran finale invece si avrà nella sentitissima settimana del Palio da lunedì 20 a sabato 25 giugno. Ogni sera oltre alla possibilità di gustare alla carta il ricco menù di stampo romagnolo si terrà un evento differente: martedì 21 musica dalle 21 con Davide Lazzarini e Michele Foschini, mercoledì si terrà invece alle 20.30 nelle Cantine del Baiocco la presentazione del libro “Ottantuno” scritto da Isacco Emiliani e dal nonno Antonio Panzavolta.

I due autori inoltre allestiranno l’omonima mostra temporanea nelle Cantine del Baiocco che sarà visitabile dal 6 al24 giugno. Attesi balli scatenati invece giovedì 23 giugno perchè in Piazza Rampi si terrà il secondo atto del Crazy Red Party.

L’evento sarà inoltre inaugurato dal concerto della Jaguar Band.Infine sabato sera,25 giugno, sarà chiusa al traffico via Campidori perchè dalle 21 il Popolo del Rione Rosso sarà lì riunito in occasione della Cena Propiziatoria del Palio.

Per partecipare al suggestivo e caratteristico evento sarà comunque necessaria la prenotazione.