I riti della Settimana santa, che inizia domani con la Domenica delle Palme, fanno memoria degli eventi di fede correlati agli ultimi giorni terreni di Gesù, la sua passione, morte e Risurrezione. Di seguito tutti gli orari delle celebrazioni che saranno celebrate dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni.

Nella domenica delle Palme, l’arcivescovo sarà a Casalborsetti per la conclusione della Visita pastorale, e presiederà la Messa delle 10, preceduta dalla benedizione dell’ulivo. La Messa delle Palme in Cattedrale a Ravenna inizierà alle 10,45 e sarà celebrata dal parroco, don Arienzo Colombo.

Mercoledì santo, 16 aprile, monsignor Ghizzoni celebrerà alle 18,30 in Cattedrale la Messa del Crisma, concelebrata da tutti i presbiteri con il rinnovo delle promesse sacerdotali e con la benedizione e consacrazione degli Olii per i sacramenti.

Giovedì, venerdì e sabato santo, alle 8, in Cattedrale, è in programma la celebrazione con il popolo dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi.

Giovedì santo, 17 aprile, alle 18 l’arcivescovo Lorenzo presiederà la Messa “nella Cena del Signore”, nella chiesa di San Francesco, con la lavanda dei piedi.

Venerdì santo, 18 aprile, alle 15,30 l’arcivescovo presiede la Liturgia “nella della Passione del Signore” con l’adorazione della Croce, nella Concattedrale di Cervia. Per la parrocchia del Duomo, sarà presieduta alle 18 nella chiesa di Sant’Agata da don Arienzo Colombo. Alla sera, è in programma la Via Crucis cittadina, con partenza alle 20,30 dal Santuario di Santa Maria del Torrione e arrivo del giardino di San Vitale.

Sabato santo, 19 aprile, alle 21 monsignor Ghizzoni presiederà la Veglia pasquale, con il battesimo di un adulto.

Domenica 20 aprile l’arcivescovo celebrerà la Messa di Pasqua alle 10 nella casa circondariale di via Port’Aurea e alle 18 nella Concattedrale di Cervia. Le Messe in Duomo a Ravenna saranno, come ogni domenica, alle 9, alle 11 e alle 18,30.

Da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile, in Duomo (Cappella di San Giuseppe) dalle 9 alle 12 sarà esposto il Santissimo per l’Adorazione eucaristica. I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, ogni mattina dalle 9,30 alle 12 e sabato anche dalle 16,30 alle 19.