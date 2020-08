E’iniziata a partire dal 3 agosto in tutta la riviera romagnola la Settimana Rosa: sette giorni di eventi e iniziative in cui non mancherà il divertimento, anche se in forma più sobria e controllata rispetto alla tradizionale Notte Rosa degli scorsi anni. Per evitare assembramenti e garantire che tutti, dai locali della movida ai cittadini rispettino le regole, la Polizia Locale ha alzato la soglia di attenzione e mobilitato un maggior numero di agenti.