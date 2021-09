Il 2 Ottobre si apre la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno (SAM) per la quale il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con i servizi socio sanitari, le associazioni territoriali e il Rotary, organizza importanti eventi dedicati al tema dell’allattamento materno.

L’evento di apertura della SAM 2021 avrà come ospite d’eccezione il Dott. Giorgio Tamburlini (Pediatra e Presidente del Centro per la Salute del Bambino) il quale, insieme a Maddalena Fossi, incontrerà online i genitori con figli da 0 a 3 anni, sabato 2 ottobre alle 15:30 per parlare di “Bambini e tecnologie. Riflessioni per un uso consapevole”.

La curiosità nei confronti delle tecnologie digitali (smartphone, tablet, personal computer, televisione e videogiochi) inizia in età sempre più precoce. Nonostante si tratti di un fenomeno recente, le cui implicazioni non sono state ancora completamente valutate, esistono evidenze sufficienti per giustificare preoccupazione. Proprio in questa direzione, insieme al Dott. Tamburlini si palerà del rapporto tra bambini e tecnologie cercando di fornire ai genitori suggerimenti per un uso informato e consapevole nei primi anni di vita di un bambino, prevenendo così i numerosi rischi per la salute psico-fisica dei bambini associati ad un uso precoce ed eccessivo delle tecnologie digitali.

Durante la mattina del 2 ottobre, sempre il Dott. Tamburlini condurrà la formazione “Il digitale come strumento di relazione con le famiglie”, rivolta ad educatori di nido, pediatri, ostetriche, operatori socio-sanitari e del terzo settore operanti sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina ma non solo,

Per informazioni e iscrizioni ad entrambi gli eventi è possibile contattare il Centro per le Famiglie tramite mail: informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonando allo 0546-691871.