In occasione della Settimana della Salute Mentale, l’Ausl della Romagna ha organizzato, attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale, diverse iniziative in tutti gli ambiti.

In alcuni casi (ove riportato) le iniziative sono organizzate nell’ambito dell’11° edizione del (H)Open Day sulla Salute Mentale – iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda ETS coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’obiettivo dell’(H)Open Day è di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet aziendale www.auslromagna.it e per le iniziative fatte in collaborazione con Onda il sito www.bollinirosa.it.

RAVENNA

Giovedì 10 ottobre – Evento “L’Aperitivo dei genitori”

In occasione della giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, in collaborazione con Fondazione Onda ETS, il centro adolescenza MyLaB di Ravenna organizza “l’Aperitivo dei genitori”. Dalle ore 18.30, dopo un primo momento più conviviale di presentazione del nuovo centro adolescenza, si terrà una tavola rotonda sui temi legati all’adolescenza.

L’adolescenza rappresenta un periodo critico per lo sviluppo psichico dell’individuo, una fase di cambiamento durante la quale avvengono crescita e costruzione della competenza sociale e si verificano cambiamenti neurobiologici e psicosociali essenziali: il fallimento di questi compiti evolutivo può portare all’esordio di un disturbo psichico. Diventa fondamentale, quindi, fornire strumenti ai genitori che vivono anch’essi il processo di crescita e di costruzione d’identità dei ragazzi e delle ragazze: le figure genitoriali però, sempre più spesso, subiscono questi processi senza riuscire ad esserne parte valoriale integrante.

L’obiettivo della serata è quello di aprire un dialogo con i genitori che interverranno sulle principali tematiche legate all’adolescenza attraverso un intervento psicoeducativo di gruppo rivolto a genitori di adolescenti su temi relativi alla lettura dei bisogni, le sintonizzazione emotiva, l’utilizzo dei dispositivi elettronici.

L’Aperitivo dei genitori si svolgerà presso il MyLaB in via Maroncelli 4, a Ravenna, dalle ore 18.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo: mylab.ra@auslromagna.it riportando l’oggetto “OPEN DAY SALUTE MENTALE RAVENNA” e un proprio recapito telefonico.

LUGO

Giovedì 10 ottobre – Evento “ESSERE GIOVANI OGGI: VIVERE IN TEMPI INCERTI”

L’incontro si rivolge alla cittadinanza, in particolare ai giovani che, come si evince dal titolo, si trovano a dover diventare individui convivendo un presente incerto, complesso e in continuo movimento. Corpi che si definiscono e diventano esseri. L’incontro ha valore informativo e di prevenzione con lo scopo di depatologizzare la condizione giovanile per inserirla piuttosto in un complesso processo sociale, individuale ed ambientale. L’evento si svolge all’interno dell’iniziativa (H)Open Day sulla Salute Mentale, promossa dalla Fondazione Onda ETS, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Lugo, giovedì 10 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19, presso Biblioteca comunale di Lugo, rivolto ai ragazzi dai 17 ai 25 anni, genitori e docenti. All’incontro interverranno gli psicologi del Centro di Salute mentale Dott. Alessandro Arena e Dott.ssa Pamela Sparacino. L’ingresso è libero e gratuito.