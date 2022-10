Settimana della Protezione Civile: in piazza le dimostrazioni in caso di terremoto, maremoto e alluvioni

Protezione Civile in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi a Ravenna dove è stato costituita una sorta di cittadella di tutte le forze operanti in caso di calamità. Si tratta degli eventi conclusivi della quarta edizione Settimana della Protezione Civile dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza per ridurre i rischi. Vigili del Fuoco, Mistral, 118, Croce Rossa, esercito, artificieri e diverse associazioni hanno così simulato una serie di interventi, illustrando poi ai ravennati e in particolare alle classi delle scuole che hanno aderito alla manifestazione alcune tecniche di soccorso, gli equipaggiamenti a disposizione e i comportamenti da tenere in caso di terremoti, maremoti e alluvioni, sottolineando le condotte da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive