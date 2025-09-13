Nella settimana europea della mobilità, l’istituto Tecnico Industriale “N. Baldini” di Ravenna presenta l’iniziativa “BICIBUS, l’I.T.I.S. pedala verso il futuro”. Il 16 e il 17 settembre 2025 gli studenti, gli insegnanti e il personale della scuola la raggiungeranno insieme, in gruppi che partiranno in bicicletta da quattro punti diversi della città, per sottolineare l’importanza di muoversi in modo attivo e salutare.

L’iniziativa ha lo scopo di accompagnare e contemporaneamente accogliere tutti, all’inizio del nuovo anno scolastico, attraverso un’attività che unisce la tradizione romagnola e la sensibilità del presente verso le tematiche ambientali.

Sono invitati a partecipare tutti gli studenti dell’ITIS “N. Baldini”, soprattutto quelli iscritti alle classi prime, che saranno accompagnati dai docenti e dai volontari della FIAB per guidare i gruppi attraverso le piste ciclabili sui percorsi sicuri.

Nelle stesse giornate gli studenti parteciperanno a lezioni tenute dai volontari FIAB sulla sicurezza e le regole del codice stradale nella circolazione delle biciclette e su come si riparano i danni alla propria bicicletta.

La partecipazione è libera e volontaria