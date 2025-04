In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile Fondazione Onda ETS organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile e non solo.

Le strutture del network Bollino Rosa, tra cui l’Azienda USL della Romagna, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Le iniziative organizzate presso gli Ospedali della AUSL Romagna sono consultabili sul sito internet aziendale – www.auslromagna.it/open-week-salute-donna – e sui nostri canali social Facebook e Instagram.

“È un’iniziativa in cui crediamo fortemente, per importanza e rilevanza, in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna, in concomitanza della ricorrenza del compleanno di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina e donna di scienza. Questa giornata, di rilievo pubblico, ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere iniziative di prevenzione primaria e diagnosi precoce attraverso consulenze mediche gratuite, attività informative su tematiche specifiche della salute delle donne di tutte le età” afferma dottoressa Francesca Bravi, Direttrice Sanitaria di AUSL Romagna.

“Dal 2022 partecipiamo l’(H)Open Week offrendo più di 60 iniziative all’anno, tra visite ed esami gratuiti, colloqui telefonici, banchetti informativi, incontri dedicati alle persone, sia in presenza che online, e molto altro ancora. Si coglie l’occasione di ringraziare le Referenti Bollini Rosa e le Referenti Qualità dei 7 Presidi Ospedalieri dell’AUSL della Romagna che, grazie allo spirito di iniziativa e contributo volontario di oltre 50 professionisti sanitari, tecnici e amministrativi, anche per questa 10° edizione hanno raccolto tante iniziative, confermando quelle maggiormente richieste, e proponendo tematiche di attualità, e tante altre sorprese.” commenta Ing. Valentina Sisti, referente Bollini Rosa Ospedale Ravenna.

“(H)Open Week è anche medicina di genere, infatti nell’ambito del Piano Aziendale Equità e Medicina di Genere, promoviamo e diffondiamo nei nostri ospedali della Romagna un approccio alla medicina genere-specifica, per una cura e un trattamento terapeutico personalizzato e di precisione, secondo le caratteristiche individuali del paziente. Non da ultimo, nell’ambito di un tavolo di confronto tra l’Azienda AUSL e i nove Enti del Terzo Settore (ETS) attivi nell’ambito della comunità LGBTQIA+ romagnola, è stata promossa un ‘indagine rivolta alla popolazione, finalizzata alla rilevazione dei bisogni di salute della comunità LGBTQIA+ al fine di poter affrontare il tema della salute in modo sempre più inclusivo fornendo risposte alle reali necessità delle persone che utilizzano il servizio sanitario, commenta dr.ssa Giulia Silvestrini, referente aziendale equità. “I risultati dell’indagine svolta nel 2024, rilevano che solo il 37% dei maschi gay o bisessuali ha ricevuto le vaccinazioni raccomandate, mentre il 10% delle donne lesbiche non partecipa allo screening del tumore della cervice uterina per mancanza di raccomandazioni o per vergogna nell’interagire con gli operatori sanitari (5%), pertanto è necessario rispondere, come per altro stiamo facendo, aumentando il dialogo e formando il personale AUSL”.

GLI EVENTI A RAVENNA

DERMATOLOGIA

“La pelle, il sole e l’ambiente: un rapporto in continua evoluzione”

È ormai noto che l’esposizione solare produce effetti sia benefici, come la produzione di vitamina D a livello cutaneo, che effetti dannosi sulla salute della pelle e dell’organismo in generale.

Negli ultimi anni, oltre all’esposizione solare anche l’inquinamento ambientale può avere impatti negativi sulla pelle, e spesso i due fattori ambientali sono combinati.

Per contrastare questi fattori è importante conoscere quali sono le soluzioni, gli strumenti ed i comportamenti da adottare per esporsi al sole in modo sicuro. Questo e molto altro sarà trattato all’intervista radiofonica, come anticipazione al convegno dal titolo “La pelle, il sole e l’ambiente: un rapporto in continua evoluzione” che si terrà sabato 10 maggio, presso il Palazzo Rasponi dalle Teste, promosso ed organizzato dall’Unità Operativa Dermatologia Ravenna-Lugo-Faenza.

E’ importante capire come contrastare gli effettivi negativi derivanti dall’esposizione solare e dell’inquinamento ambientale, questo molto altro sarà oggetto dell’intervista radiofonica.

ANGIOLOGIA.

Esami Ecodoppler venoso arti inferiori, ecodoppler TSA. Mercoledì 30 Aprile, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 14, n. 15 esami gratuiti presso l’ambulatorio n. 62, Scala Gialla, Primo Piano, Ingresso Via Missiroli 10. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544 287399 attivo dal 16 al 18 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Angiologia Ravenna”.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO.

Visite alla tiroide. La tiroide è una ghiandola sita alla base del collo che produce due ormoni T3 e T4 che modulano il metabolismo dell’intero organismo. La patologia tiroidea è significativamente più frequente nel sesso femminile in particolare una delle patologie più diffuse quali ipotirodismo subclinico si presenta con una frequenza di 5-8 volte più spesso nella donna che nell’uomo; tutto questo in relazione alle fisiologiche modificazioni ormonali cicliche della donna ed ecco perché i momenti cruciali in cui si possono osservare disfunzioni anche solo transitorie di funzionalità sono adolescenza, gravidanza allattamento e menopausa.

La patologia della tiroide può manifestarsi con alterazioni morfologiche e/o funzionali; fra le manifestazioni morfologiche la più temuta è rappresentata dai noduli che sono presenti nel 5-10% della popolazione ma ricordiamo che soltanto 3-5% è maligno.

Un percorso di prevenzione che consenta diagnosi precoci assume pertanto un ruolo fondamentale. L’U.O.C. Medicina Interna 2 offre n.8 visite gratuite martedì 29 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 12.45, presso Ambulatorio n. 59, Scala Gialla, Primo Piano, Ingresso Via Missiroli 10. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544 287399 attivo dal 16 al 18 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Tiroide Ravenna”.

PREVENZIONE ONCOLOGICA e SENOLOGIA.

Colloqui multidisciplinari con Oncologo, Radiologo senologo e Chirurgo. Mercoledì 30 Aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.45 ambulatorio n.6, Centro di Prevenzione Oncologica (CPO) di Ravenna – Ingresso Viale Missiroli 10 saranno offerti n.10 colloqui informativi per le donne in follow-up dopo 10 anni dalla diagnosi di tumore al seno. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-285516 attivo dal lunedì 14 al venerdì 18 aprile, dalle ore 8 alle ore 12, fino ad esaurimento posti.

GINECOLOGIA.

Incontri di gruppo per le ragazze dai 14 ai 25 anni. Mercoledì 30 aprile, dalle ore 16 alle ore 18, presso la Sala riunioni del Comune di Ravenna, accesso tramite la sede del Consultorio Familiare i Via Pola 15, si terrà l’incontro gratuito dal titolo: “Affettività, sessualità, preservazione della fertilità… ne parliamo con il ginecologo”. La partecipazione all’iniziativa è ad accesso libero fino all’occupazione massima di 50 posti a sedere.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA.

Colloqui informativi sul percorso screening prenatale. Martedì 29 aprile, dalle ore 15 alle ore 16.30, presso gli ambulatori di ostetricia, Scala Gialla, 4° Piano, Ingresso Via Missiroli 10 dell’Ospedale di Ravenna, saranno offerti n. 3 colloqui di gruppo, da 10 partecipanti in gravidanza al primo trimestre, per condividere il percorso di screening prenatale e introduzione del NIPT (Non Invasive Prenatal Testing). La partecipazione all’iniziativa è ad accesso libero.

GLI EVENTI A FAENZA

L’organizzazione dell’iniziativa prevede la zona di accoglienza per tutte le specialistiche il giorno 28 aprile 2025 dalle ore 14.30 presso l’ingresso monumentale di Corso Mazzini – Ospedale di Faenza.

CARDIOLOGIA.

Esami ECG refertati più eventuale consulenza cardiologica. Lunedì 28 Aprile dalle ore 15 alle ore 18, ambulatorio – locale 17, Blocco 01 piano Terzo, presso l’Ospedale di Faenza.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0546-601358 da lunedì 14/04 al venerdì 18/04, dalle ore 11 alle ore 14, fino ad esaurimento posti.

DIABETOLOGIA.

Misurazione glicemia ed eventuale presa in carico / colloqui individuali con il diabetologo. Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Per partecipare non è richiesta la prenotazione. Sarà presente anche l’Associazione Diabetici Ravenna con un Banchetto informativo.

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE.

Consulenze individuali. Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ambulatorio blocco 04 piano terra – per la promozione di una sana e corretta alimentazione attraverso un programma di educazione alimentare. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544 287399 attivo dal 16 al 18 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

DIPENDENZE PATOLOGICHE.

Banchetto informativo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso l’ingresso monumentale dell’Ospedale: il personale presente sarà disponibile per colloqui informativi e distribuirà materiale sulle sostanze stupefacenti legali/illegali, gioco d’azzardo patologico, Malattie Sessualmente Trasmesse MST.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO.

Esami Ecografici alla Tiroide – 1° accesso. Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ambulatorio Medicina Nucleare presso Radiologia – locale 39 Blocco 23 Piano Interrato -1. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0546 601768 attivo dal 14 al 16 aprile dalle ore 8 alle ore 11, fino ad esaurimento posti.

GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

Visite ginecologiche e ecografia. Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.00 ambulatorio presso UO Ginecologia Blocco 23 Piano Secondo. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544 287399 attivo dal 16 al 18 aprile dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

Colloqui informativi. Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l’ingresso monumentale dell’Ospedale le ostetriche proporranno colloqui informativi sulla presa in carico al centro procreazione medicalmente assistita (PMA), sulle metodiche / tecniche non farmacologiche durante il travaglio per la gestione della gravidanza fisiologica e attività di educazione alla salute rivolta alla donna, alla coppia, ai giovani. Il valore aggiunto dell’integrazione dei servizi territoriali con quelli ospedalieri è fondamentale e sempre più concreta nel nostro territorio.

OCULISTICA.

Visite gratuite di screening per degenerazione maculare e per glaucoma. Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.00 ambulatorio n.2 Blocco 05 Piano Terra. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544 287399 attivo dal 16 al 18 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti. Le utenti saranno selezionate in base ad una serie di criteri d’inclusione: età superiore ai 60 anni oppure età inferiore 60 anni con familiarità per glaucoma.

RADIOLOGIA.

Densitometrie ossee. Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30 ambulatorio n.60 – UO Radiologia Blocco 23 Piano Interrato -1. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0546 601768 attivo dal 14 al 16 aprile, dalle ore 8 alle ore 11, fino ad esaurimento posti.

UROLOGIA.

Visite urologiche – valutazione incontinenza urinaria. Lunedì 28 Aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ambulatorio n.12 – Blocco 10 Piano Terra. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544 287399 attivo dal 16 al 18 aprile dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

VIOLENZA DI GENERE.

Lunedì 28 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso l’Ingresso Monumentale dell’Ospedale di Faenza banchetto informativo, grazie alla collaborazione dell’Associazione SOS Donna e Artincounselling, finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi “Well-Fare: Rete per le donne”.

GLI EVENTI A LUGO

CARDIOLOGIA.

Esami ECG e Colloquio con cardiologo per la compilazione della carta del rischio cardiovascolare.

Lunedì 28 aprile, dalle ore 17 alle ore 19, presso gli ambulatori del Servizio di Cardiologia, Piano Rialzato, Padiglione A, Ospedale di Lugo, n. 24 prestazioni gratuite, dedicate alle donne tra i 40 anni e i 75 anni. Le partecipanti devono presentarsi con gli ultimi referti degli esami del sangue e del colesterolo.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, mercoledì 16 aprile a venerdì 18, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Cardiologia Lugo”.

PREVENZIONE ONCOLOGICA e SENOLOGIA.

Colloqui informativi con il Radiologo senologo. Nelle giornate di martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dalle ore 15 alle ore 16 presso gli ambulatori di Radiologia, Padiglione A, Piano Seminterrato dell’Ospedale di Lugo, saranno organizzati colloqui informativi sul percorso di diagnosi precoce, percorso eredo-familiare regionale e percorso terapeutico (breast unit) del tumore al seno. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0545-214199 attivo dal lunedì 14 al venerdì 18 aprile, dalle ore 13 alle ore 18, fino ad esaurimento posti.

MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE

Video informativo del Centro PMA di Lugo: i percorsi diagnostici e terapeutici per la coppia infertile e percorsi di preservazione della fertilità. Problematiche di infertilità o ipofertilità riguardano nel mondo occidentale circa il 20% della popolazione. Il video intende illustrare le modalità di accesso al centro PMA di Lugo oltre al percorso diagnostico e alle proposte terapeutiche che è possibile eseguire presso il nostro Servizio. Viene presentato inoltre il percorso di preservazione della fertilità, disponibile per i pazienti e le pazienti con patologia oncologica che devono sottoporsi a radio o chemioterapia a cui viene data la possibilità di preservare i loro gameti prima di queste terapie potenzialmente impattanti sulla fertilità.

Il video informativo è pubblicato alla pagina web aziendale www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

CHIRURGIA GENERALE

Visite chirurgiche. Le patologie del compartimento pelvico anteriore, medio e/o posteriore stanno diventando negli ultimi anni sempre di maggior interesse medico e chirurgico, non solo per il notevole numero di pazienti coinvolti ma anche per l’impatto sulla qualità di vita che esse esercitano. Si stima che il 55,6% della popolazione femminile, di età compresa tra i 50 e 59 anni, soffra di una patologia nell’ambito della statica e dell’alterata funzione degli organi pelvici.

Gli organi contenuti nella pelvi (utero, vescica, uretra e retto) possono presentare alterazioni anatomiche o funzionali isolate ma nella maggior parte dei casi combinate, configurando un quadro di patologia pluricompartimentale che talvolta necessita di un approccio multidisciplinare dedicato, che parte da un corretto inquadramento della patologia al fine di programmare un adeguato work up diagnostico-terapeutico.

Analogamente, la patologia della parete addominale in particolare la presenza di diastasi addominale associata o meno ad una patologia erniaria, interessa prevalentemente il genere femminile. Si stima infatti che il 30% delle donne dopo il parto presenti una diastasi dei muscoli retti dell’addome, il 60% circa non lamenta più il problema a 8-12 mesi dopo il parto ma esiste una discreta quota di pazienti che necessita invece di un trattamento chirurgico. Anche in questo caso l’inquadramento diagnostico è essenziale per poter indirizzare le pazienti ad un trattamento riabilitativo che possa essere efficace o sotteso ad un successivo intervento chirurgico ricostruttivo della parete addominale.

L’obiettivo, durante l'(H)Open Week della donna è quello di fornire alle pazienti che ritengono di poter avere un disturbo rientrante in queste categorie, una valutazione chirurgica specialistica focalizzata ed eventuale presa in carico presso i nostri ambulatori dedicati di II livello per il proseguo dell’iter.

Nella giornata di martedì 29 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.15, presso i poliambulatori del Padiglione C, Piano Rialzato, Ospedale di Lugo, l’U.O. Chirurgia Generale offre n. 4 visite per la disfunzione del pavimento pelvico (defecazione ostruita, prolasso rettale, incontinenza lesioni sfinteriali post partum) e n. 4 visite chirurgiche per patologie addominale (in particolare diastasi dei muscoli retti).

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, mercoledì 16 a venerdì 18 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti, al momento della prenotazione, dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Chirurgia Lugo”.

GINECOLOGIA.

Colloqui dedicati alle pazienti in menopausa/perimenopausa con una ostetrica esperta.

Il percorso donna, consolidato con il reparto di cardiologia e medicina interna, ha evidenziato l’importanza del periodo della menopausa quale momento fondamentale, non solo per valutare la necessità di un check-up, ma soprattutto per porre l’attenzione su sani stili di vita, quale cardine fondamentale per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari alle quali la donna inizia ad essere maggiormente esposta dopo la fine del ciclo mestruale. Anche l’aspetto psicologico non è da sottovalutare. Parliamone con le figure competenti.

Lunedì 28 aprile, dalle ore 17 alle ore 19, presso il Consultorio familiare di Viale Masi – Lugo saranno offerti colloqui dedicate alle pazienti in menopausa/perimenopausa e, durante il colloquio, verranno raccolte le adesioni per il nuovo programma dedicato alla menopausa gestito dal team multidisciplinare: ostetrica, ginecologo e psicologo. L’accesso è libero e gratuito, vi aspettiamo.

REUMATOLOGIA.

Visite reumatologiche. L’UO Medicina Interna di Lugo partecipa all’iniziativa (H)Open Week, mercoledì 30 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, offre n. 4 visite reumatologiche presso gli ambulatori Padiglione C, Piano Terra dell’Ospedale di Lugo. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da mercoledì 16 a venerdì 18 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Reumatologia Lugo”.