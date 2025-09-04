Nel mese in cui tutto accelera, FONDAMENTA invita a fermarsi, riabitando il corpo e lo spazio. L’evento, in programma il 7 settembre a Villa Emaldi, Faenza, è il primo di una serie di appuntamenti che porta il benessere – con pratiche di pilates e grounding – all’interno di dimore storiche.

Prati che spuntano in sale affrescate, superfici riflettenti che sfidano la concentrazione, boschi di bambù che guidano il movimento verso l’alto, parchi secolari da esplorare a piedi nudi, eleganti picnic da consumare in compagnia di… sé stessi. FONDAMENTA è un rito contemporaneo dedicato a ciò che ci sostiene, il corpo e lo spazio. Un ritorno alle radici: ai piedi, e ai luoghi che si abitano. Da qui il nome – fondamenta – come principio, sostegno, necessità.

Ideato da Equilibrio Pilates® (centro e metodo dedicato alla disciplina, fondato nel 2005 a Imola dal master trainer Filippo Ravaglia) e sviluppato con la direzione creativa di Studio Babai, il progetto interpreta il pilates non solo come movimento consapevole, ma come arte del posizionamento: capacità di dare a ogni parte del corpo il giusto spazio, la forma corretta e una funzione perfetta, a partire dalle fondamenta, fisiche e spaziali.

A ospitare questo dialogo tra gesto e architettura per la prima edizione sarà Villa Emaldi: elegante dimora affrescata tra le colline di Faenza, costruita in stile eclettico nel 1876 come residenza estiva dei conti Emaldi, circondata da un parco secolare di cedri e specie esotiche.

Durante la giornata, guidati da un team di esperti, i partecipanti esploreranno cinque itinerari percettivi, in interno e in esterno: Il corridoio olfattivo, Il prato interiore, La stanza dei riflessi infiniti, Il bosco di bambù, Il percorso collinare. Alternando pratiche di grounding, di pilates e inedite stimolazioni sensoriali, compiranno esercizi coscienti e radicali: partendo dai piedi, per educare corpi pensanti.

Una serie di installazioni progettate da Studio Babai amplificherà l’esperienza: organiche sculture vegetali, oggetti della pratica sospesi tra forma e funzione in composizioni che ne esaltano estetica e design, beauty corner che si mimetizzano con l’ambiente, grazie a un allestimento e a una selezione di prodotti in palette con i toni pastello che decorano ogni sala.

Ultimo atto del rito sarà un Elegante picnic con sé stessi: reinterpretazione salutare e minimalista dell’opulenza gastronomica delle dimore storiche.



FONDAMENTA si offre come un percorso trasformativo che risveglia l’intelligenza plantare – fondamentale alleata di benessere – facendo dell’architettura un interlocutore attivo e del movimento un’occasione di radicamento e di riscoperta di sé stessi.

Gli itinerari percettivi di FONDAMENTA

Interno I – Il corridoio olfattivo

Si transita e ci si adagia tra prati rigogliosi che inaspettatamente fioriscono all’interno di corridoi affrescati, mentre grandi nidi vegetali sospesi in aria diffondono l’aroma di essenze naturali. La percezione plantare si amplifica in questo rituale che restituisce sensibilità e intelligenza ai punti d’appoggio del corpo.

Interno II – Il prato interiore

Un’installazione visiva proietta immagini di paesaggi naturali mentre soundscape ASMR guidano gli esercizi. Il corpo si sincronizza con gli stimoli sonori e con l’ambiente immaginato: attraverso l’udito, e al ritmo del suono, si affinano la fluidità e la precisione del gesto.

Interno III – La stanza dei riflessi infiniti

Superfici metallizzate riflettenti creano distrazioni e interferenze che sfidano la vista e la concentrazione: si lavora sul focus interiore, sulla ricerca e il mantenimento di una propriocezione autentica, con richiami alla fisicità della danza contemporanea. Si impara a osservare il movimento dall’interno, senza mediazioni e supporti visivi, sviluppando una connessione più profonda con il proprio corpo.

Esterno I – Il bosco di bambù

Un’esperienza non convenzionale di relazione con l’ambiente. Il bosco si rivela una cattedrale vegetale, dove le canne di bambù si slanciano verso l’alto disegnando navate naturali.

Il corpo si affida, le sfiora, le attraversa: il tatto guida l’interazione con questa architettura spontanea.

Esterno II – Il percorso collinare

Ritorno alla materia. Si cammina a piedi nudi attraverso il parco secolare di Villa Emaldi per raggiungere la cima della collina che sovrasta la proprietà: traguardo fisico e metaforico dell’esperienza. Il percorso esplora la terra mentre antiche tecniche di grounding risvegliano sensibilità plantari sopite.

L’esperienza gastronomica

Per tutta la durata dell’evento, due Natural Design Bar forniranno spremute fresche, infusi e piccoli piatti naturali, perché anche il gusto, come il gesto, è pensato per mettere radici. La ricerca dell’equilibrio qui si concretizza in installazioni di frutta e verdura che sfidano la gravità senza mai perdere il proprio centro.

FONDAMENTA si conclude con l’Elegante picnic con sé stessi. Forma e nutrimento si fondono in questa reinterpretazione sofisticata e minimalista dell’opulenza gastronomica delle dimore storiche. Ogni partecipante riceve una box specchiata: una micro-architettura contenente piccole sculture commestibili, mocktail botanici, guanti in tessuto, posate finemente sigillate e una candela per creare il proprio spazio, intimo e personale.

L’architettura: Villa Emaldi

Accucciata nella campagna faentina, lungo l’antica strada che conduce a Firenze, Villa Emaldi è la residenza estiva dei conti Emaldi, realizzata nel 1876 in stile eclettico. Circondata da un parco con cedri secolari, piante monumentali e specie esotiche – uno dei più importanti spazi verdi del territorio – la villa si distingue per le ampie logge, le alte vetrate affacciate sul verde, la luce degli affreschi del piano di ricevimento e del piano nobile.

Il progetto: Equilibrio Pilates®

Equilibrio Pilates®, ideatore di FONDAMENTA, è un centro di eccellenza dedicato al metodo pilates in Italia fondato a Imola nel 2005 da Filippo Ravaglia, pioniere e formatore che da venti anni lavora sulla relazione tra biomeccanica, consapevolezza e qualità del gesto. FONDAMENTA è la naturale evoluzione di questa visione.

L’ideatore: Filippo Ravaglia

La ricerca di Filippo Ravaglia inizia alla fine degli anni Novanta e si concentra sulla relazione tra movimento e anatomia. Preparatore atletico laureato in scienze motorie e sperimentatore instancabile, ha trasformato la sua vocazione sportiva in un metodo che rispetta la naturale biomeccanica del corpo. Questa visione si è concretizzata in Equilibrio Pilates®. Il metodo e l’omonimo centro fondato a Imola nel 2005 – primo in Emilia-Romagna dedicato alla disciplina e tra i primi in Italia – da anni tracciano la strada dell’eccellenza nel movimento consapevole, con l’obiettivo di trasformare il pilates in un percorso di benessere completo che fonde tecnica, rigore anatomico, ascolto interiore e precisione estetica.

Programma – FONDAMENTA

7 settembre 2025, Villa Emaldi, via Firenze 238, Faenza (RA)

Due sessioni tra cui scegliere



I sessione: h 9.00–14.00

9.00 – Accoglienza e welcome gift

9.30 – Pilates e introduzione al grounding

10.00 – Esplorazioni sensoriali nei cinque itinerari percettivi

12.30 – Esercizi finali di grounding e consapevolezza delle intelligenze plantari risvegliate

13.00 – Elegante picnic con sé stessi

13.45 – Ringraziamenti e saluti

II sessione: h 16.30–21.30

16.30 – Accoglienza e welcome gift

17.00 – Pilates e introduzione al grounding

17.30 – Esplorazioni sensoriali nei cinque itinerari percettivi

20.00 – Esercizi finali di grounding e consapevolezza delle intelligenze plantari risvegliate

20.30 – Elegante picnic con sé stessi

21.15 – Ringraziamenti e saluti

(Programma soggetto a variazioni)

Posti limitati, iscrizione obbligatoria, costo di partecipazione: 105 euro.

Dress code: neutro e monocromatico, colori chiari (beige, panna, avorio, nero).

Maggiori informazioni e prenotazioni: equilibriopilates.it/fondamenta/

