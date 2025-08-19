Riprendono a settembre le visite guidate alla mostra del 63° Premio Faenza, la più importante Biennale Internazionale di Arte Ceramica contemporanea in corso fino al 30 novembre al MIC Faenza.

Oltre cento artisti da tutto il mondo, selezionati da una giuria internazionale, riflettono con sculture e installazioni il sentire contemporaneo con riflessioni sull’ambiente, sulla società, sul rapporto con la natura e il cibo. Un’occasione unica per avere uno specchio dell’arte contemporanea che ha scelto la ceramica come mezzo di espressione.

Tutti i venerdì di settembre, ore 18:00 e sabato 6 settembre, ore 17:30, in occasione di Made in Italy. Prenotazione obbligatoria.

MIC Faenza, viale Baccarini 19, Faenza (RA). Aperto dal martedì alla domenica ore 10-19.