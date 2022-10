La ricerca di profili tecnici specializzati è una delle difficoltà più sentite dalle imprese del territorio, che faticano a trovare professionalità adeguate alle esigenze di un mercato in continuo cambiamento. Per questo il Sestante Romagna, ente di formazione di Confindustria Romagna, organizza a Ravenna un corso dedicato alla logistica, ambito industriale cui la città è particolarmente vocata, che vede un tasso occupazionale al termine del percorso dell’80%.

Giovedì 20 ottobre alle 16.30 nella sede ravennate dell’associazione (v. Barbiani 8/10) verrà presentata la nuova edizione dell’IFTS “Tecnico per la programmazione della produzione e della logistica sostenibile e digitale”, percorso gratuito finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo sociale europeo, che è rivolto ai diplomati residenti o domiciliati in regione.

All’incontro parteciperanno le principali aziende del territorio dei settori meccanico, agroalimentare e portuale, dove hanno trovato impiego molti dei corsisti delle precedenti edizioni.