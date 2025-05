Dal 31 maggio al 20 giugno riparte il festival Sottocasa, arrivato alla sua sesta edizione. Promosso e coordinato dall’associazione Sguardi in camera, il progetto artistico coinvolge

diverse associazioni e realtà e si svilupperà fra vie, cortili e giardini, dove normalmente non si consumano eventi culturali, nei quartieri Darsena e San Giuseppe, per costruire e

rafforzare il senso di appartenenza di questi luoghi e per stimolarne la riscoperta.