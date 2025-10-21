È stato pubblicato dal Comune di Ravenna un bando per l’assegnazione di due nuove licenze di taxi destinate all’impiego di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento. Il bando è scaricabile dal seguente link: https://bit.ly/3KTgRox

Il valore di queste licenze è stato definito applicando una riduzione del 15% rispetto a quello di una licenza ordinaria, per un importo pari a 76.500 euro. Inoltre, il rilascio delle nuove licenze sarà vincolato all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, secondo le disposizioni in vigore dell’Unione europea.

Le domande vanno trasmesse via pec, inderogabilmente entro e non oltre le ore 13 dell’1 dicembre 2025 all’indirizzo attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.itriportando nell’oggetto la dicitura “Bando pubblico di n. 2 licenze taxi a titolo oneroso riferite a veicolo attrezzato anche per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento – anno 2025”.

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle istanze presentate, convocherà gli ammessi via pec per sostenere la prova consistente in un esame orale oppure in un test attitudinale che verterà sulle seguenti materie: Codice della strada; toponomastica dell’area urbana del comune di Ravenna; conoscenza della lingua italiana; tecniche di primo soccorso; normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore.

“L’apertura del bando per l’assegnazione di queste nuove licenze – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Fabio Sbaraglia – concorre ad un impegno che questo Comune sta perseguendo con convinzione sulla piena accessibilità. Abbiamo bisogno che anche sul piano della mobilità si faccia un ulteriore passo avanti e si dia risposta ad un bisogno che in città è serio e importante, e che riguarda cittadini ma anche tanti turisti”.