Senio Bike e la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, con il patrocinio del Comune di Palazzuolo sul Senio, attraverso la piattaforma Riolo Terme Cycling Hub hanno dato vita al nuovo servizio shuttle per le prove speciali MTB enduro di Palazzuolo Sul Senio.

La ricetta di Palazzuolo è semplice. Un territorio incontaminato, sfruttato e promosso al meglio dai ragazzi della Senio Bike, dal quale sono stati ricavati percorsi capaci di richiamare appassionati da ogni angolo d’Europa.

La storia della mountain bike a Palazzuolo è strettamente legata al Superenduro, che si appresta a tornare per la quarta volta nella località appenninica.

“I trail di Palazzuolo, preparati dallo staff locale, offrono una varietà di terreni capace di soddisfare i biker più esigenti. Splendidi e divertenti tratti flow nel sottobosco, abbinati a passaggi tecnici e sezioni guidate, un mix di emozioni che va vissuto per poter essere raccontato.

Chi ha percorso in passato le tre prove speciali di Palazzuolo non mancherà all’appuntamento del prossimo weekend, così come non mancheranno i biker pronti alla prima partecipazione a questa nuova avventura, pronti ad innamorarsi di questo angolo di Appennino”.

Il percorso prevede appunto tre PS, per un totale (compresi i trasferimenti) di circa 30 km, con un dislivello negativo complessivo di 1140 metri. Prati Piani, Castellaccio e Colline sono i trail scelti del “Palazzuolo Superantural Bike Trails.

Il programma di Palazzuolo inizierà sabato 5 giugno con le prove del percorso servite dalle navette Shuttle MTB dalle 08.30 alle 13.00 (costo 25 Euro) con ritrovo nel parcheggio di Piazza Costruttori di Pace, di fronte alla piscina. Durante la mattinata, per le informazioni tecniche dei percorsi, sarà presente il palazzuolese Samuele Cavina, biker del team Due Ruote Forlì e della nazionale Gravitalia Squadra Corse 2018.

Dal 5 di giugno , il primo e terzo sabato di ogni mese sarà attivo il servizio

Per info e prenotazioni contattare la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme tel. 0546/71028.