In ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus il Servizio progettazione e gestione urbanistica informa che da domani, mercoledì 18 marzo e fino al termine dell’emergenza, riceverà il pubblico solo su appuntamento nella consueta giornata del mercoledì, dalle 9 alle 13. La modalità ordinaria di svolgimento del colloquio sarà telefonica prenotando l’appuntamento con i tecnici comunali via e-mail o via telefono. L’eventuale accesso agli uffici potrà essere concesso solo per motivi oggettivi di carattere eccezionale e verrà svolto nel pieno rispetto delle misure atte a contenere il rischio di contagio. I recapiti telefonici dei tecnici del servizio sono reperibili sul sito web del Comune al link http://www.comune.ra.it/Rubrica oppure è possibile inviare una mail a: progeurb@comune.ravenna.it (U.O. Progettazione urbanistica); gesturb@comune.ravenna (U.O. Gestione urbanistica).