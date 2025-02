C’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio per partecipare al nuovo bando di servizio civile universale, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni di età (precisamente 28 anni e 364 giorni).

Il Comune di Ravenna partecipa al bando coordinando il programma Territori Comuni 2.0, che coinvolge in diversi progetti diversi enti e sedi del territorio romagnolo, per un totale di 23 posti disponibili. I progetti avranno una durata di 12 mesi e i giovani che saranno avviati al servizio civile riceveranno un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Tutti i giovani interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it utilizzando le credenziali Spid e presentando una sola domanda per un solo progetto.