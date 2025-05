Venticinque ragazze e i ragazzi che stanno svolgendo il programma di Servizio Civile Universale «Romagna Mia» nell’anno 2024-2025 si sono riuniti questa mattina a Faenza, nel complesso di Faventia Sales, per l’incontro conclusivo del percorso formativo retribuito che stanno svolgendo da quasi un anno in cooperative sociali, enti, associazioni e imprese romagnole. L’incontro è stato promosso dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina (capofila del programma) insieme a Confcooperative Romagna, Consorzio di Solidarietà Sociale, Solco Civitas e VolontaRomagna per fare il punto sui percorsi di servizio civile realizzati in questi mesi e regalare ai ragazzi un momento in cui condividere le esperienze, i successi e le difficoltà vissute.

Tutti i partecipanti hanno raccontato di aver apprezzato il percorso di servizio civile e di aver utilizzato questa occasione formativa per meglio comprendere le proprie aspirazioni personali e lavorative. Molti ragazzi hanno scelto di continuare la propria formazione universitaria e professionale ma tanti hanno ricevuto proposte di assunzione nei posti in cui hanno svolto il servizio.

Alla mattinata hanno preso parte rappresentanti di tutti gli enti coinvolti. Il programma di Servizio Civile Universale «Romagna Mia» terminerà il prossimo 27 maggio con la conclusione dei percorsi.