Servizio civile regionale: 3 posti disponibili in biblioteca, 2 alla Caritas

Ultima settimana per presentare domanda per il Servizio civile regionale. I ragazzi dai 18 ai 29 anni possono iscriversi fino al 15 luglio. Martedì 9 luglio alle 17.30, in biblioteca sarà organizzato un incontro per illustrare i progetti. Sono 5 i posti a disposizione a Faenza. 3 alla Biblioteca Manfrediana, di cui 1 riservato a un giovane domiciliato nelle aree montane o interne. Due posti alla Caritas invece, di cui uno riservato a giovani non impegnati nello studio, nel lavoro o nei percorsi di formazione. L’iscrizione è rigorosamente online, tramite SPID. Possono fare domanda anche i giovani stranieri senza Spid. Dovranno però richiedere le credenziali alla Regione e normalmente occorrono un paio di giorni per avere i dati necessari per poi presentare domanda al servizio civile regionale.