Da lunedì 24 febbraio sarà on line il nuovo applicativo informatico Akropolis demografici. Per consentire il trasferimento di tutti i dati, dalle 13 di sabato 22 febbraio alle 20 di lunedì 24 febbraio, i servizi di An@grafe e stato civile on-line del Comune non saranno consultabili e non si potranno ottenere i consueti servizi in via telematica, ad esempio richiesta di certificati o cambio di residenza. Lunedì 24 febbraio, inoltre, gli sportelli anagrafici, sia in città che nel forese, apriranno al pubblico alle 11.