È stata rinnovata questo pomeriggio la convezione tra il Comune di Ravenna – in qualità di Comune capofila del Servizio Sociale Associato tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi – e Linea Rosa ODV per la gestione dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza, per il triennio 2025-2027.

“In un momento storico in cui la lotta alla violenza di genere richiede l’impegno totale di cittadini e istituzioni siamo orgogliosi come amministrazione comunale, di aver firmato, in una data simbolo, la nuova convenzione con Linea Rosa per la gestione del centro antiviolenza e delle case rifugio per il triennio 2025-2027″ ha affermato Federica Moschini, assessora alle politiche e cultura di genere. “Questo atto politico è un riconoscimento al lavoro sino ad ora svolto dal centro antiviolenza ma anche un impegno consapevole che ancora tanto deve essere fatto nella lotta contro la violenza sulle donne”.

“Aver potuto procedere proprio oggi 25 novembre alla firma per il rinnovo della convenzione per la gestione del centro antiviolenza e delle case rifugio è per le socie, volontarie e operatrici di Linea Rosa una conferma ma anche e soprattutto uno sprone a mantenere il punto e continuare le attività per la lotta contro la violenza di genere” ha riconosciuto Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa. “In questi 33 anni di attività abbiamo sempre creduto che solo la collaborazione tra il centro antiviolenza e le istituzioni potesse essere la risposta per un vero cambiamento culturale. Ogni giorno abbiamo la conferma che questa è la strada giusta da percorrere tutti e tutte insieme per non fare mai sentire sole le donne che chiedono aiuto”.