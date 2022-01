Servizi igienici fuori servizio in piazza Zaccagnini a Ravenna. Un disservizio per molti cittadini e molti commercianti che si è diventato evidente negli ultimi mesi durante il mercato cittadino.

“Da sempre il Movimento 5 stelle è stato portavoce delle problematiche che la popolazione sottopone alle istituzioni, ed è per questo che abbiamo fatto seguito alle numerose segnalazioni da parte di cittadini e commercianti, riguardo ad uno dei bagni pubblici fuori servizio e la loro non agibilità nell’area del mercato, lato Questura” spiega Giancarlo Schiano, capogruppo in consiglio comunale per il Movimento 5 stelle.

I servizi igienici erano stati messi fuori uso da atti vandalici. Alle richieste del Movimento 5 Stelle ha risposto l’assessora Annagiulia Randi: dopo la segnalazione, è stato predisposto un intervento da parte di Azimut che ha ripristinato il servizio dei bagni

“Tale situazione rimarcata in un periodo di maggiore affluenza, come quello delle festività Natalizie, mostra un’attenzione anche alle “piccole” problematiche che sono parte della quotidianità e del quale bisogna farsi portavoce dando un indirizzo alle rapide soluzioni”.