Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha svolto un servizio ad alto impatto nel territorio di Faenza, nell’ambito delle attività di intensificazione dei controlli del territorio disposte a livello provinciale.

Il dispositivo di sicurezza ha visto la collaborazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità, spaccio e degrado urbano.

Durante l’operazione sono state sottoposte a verifica diverse attività commerciali, alcune delle quali già oggetto di segnalazioni, e sono state identificate circa 40 persone, di cui 15 con precedenti penali.

Particolare attenzione è stata riservata alle aree verdi della città, segnalate come luoghi di aggregazione di soggetti sospetti. In una di queste zone, grazie all’intervento delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 67 grammi di hashish, nascosti tra le pietre di un muretto perimetrale pubblico.

L’attività rientra nel quadro dei controlli straordinari di prevenzione e sicurezza disposti dalla Questura di Ravenna, finalizzati a garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.