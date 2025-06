Ad un mese di distanza dalla fase regionale, il campionato tennistico di Serie C femminile riprende con le finali nazionali per la promozione in Serie B2. La squadra del Tennis Club Faenza è stata sorteggiata contro il Tennis Club Le Roccette di Mascalucia, in provincia di Catania: gara di andata domenica prossima, 15 giugno, sui campi del circolo catanese; gara di ritorno domenica 22 giugno dalle ore 10 sui campi di via Medaglie d’Oro. La vincente sarà promossa direttamente in Serie B2. La squadra faentina, guidata dalla maestra Paola Tampieri e composta da Sofia Regina, Clara Sansoni, Emma Lanzoni, Sandy Mamini e Matilde Greco, ha vinto il titolo emiliano romagnolo di Serie C senza perdere nemmeno un incontro. Idem per la compagine di Mascalucia, formata da Martina Lo Pumo, Rebecca Lo Pumo, Paola La Porta e Maria Vittoria Caligiore, che ha vinto il campionato siciliano di Serie C da imbattuta e tenta addirittura la sua quarta promozione consecutiva. Pronostico indecifrabile, con la giovane squadra faentina che potrebbe non trovarsi molto a suo agio sulla superficie veloce del Tc Mascalucia, ma che avrà comunque il vantaggio della gara di ritorno casalinga, con la possibilità di giocare un eventuale doppio di spareggio decisivo davanti al pubblico amico.