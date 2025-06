Si è conclusa con un pareggio per 2-2 la gara di andata della finale promozione per la squadra del Tennis Club Faenza nel campionato di Serie C femminile. Al Circolo Le Roccette di Mascalucia, in provincia di Catania, in un caldo cocente le ragazze guidate dal tecnico Paola Tampieri hanno raccolto tutto sommato un buon risultato, con l’amarezza del doppio perso al super tiebreak per 10-8 in un finale incandescente, con un punto decisivo assegnato in modo molto discutibile alle siciliane. Questi i risultati nel dettaglio per le faentine. Nei singoli, successi per Regina Sofia su Rebecca Lo Pumo per 6-0 6-4, e per Emma Lanzoni su Paola La Porta per 6-2 6-0. Sconfitta invece per Clara Sansoni contro Martina Lo Pumo per 6-1 6-1. Nel doppio le sorelle Lo Pumo si sono imposte su Sansoni e Lanzoni 6-7 6-3 10-8. Domenica prossima, 22 giugno, dalle ore 10 sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro si disputerà la decisiva finale di ritorno, con la possibilità per le faentine di giocare davanti al pubblico amico. In caso di nuovo pareggio per 2-2, verrà disputato un doppio di spareggio.