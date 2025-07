“SERE D’ESTATE” entra nel vivo degli eventi pianificati dall’Amministrazione, in collaborazione con organizzatori esterni, per il mese di luglio. Dopo l’appuntamento del 3 luglio con WAM, il 9 luglio alle 21 va in scena uno spettacolo per famiglie ideato e interpretato dall’autore, narratore e attore Matteo Razzini, dal titolo “Una buona ragione”.

Il 10 luglio, ore 21.00, la musica dell’Emilia Romagna Festival; nell’importante programma che ERF organizza in tutta la regione, a Castel Bolognese un concerto della Toscanini Academy in cui il Next Quartet propone le più celebri melodie di Bacharach, Morricone e Luttazzi.

Il 14 luglio alle 21.00, il giornalista musicale e dj Luigi Bertaccini condurrà un talk musicale insieme a Mauro Ermanno Giovanardi, voce dei La Crus e interprete della scena musicale e cantautorale italiana e indipendente, dove si ripercorreranno la carriera e le storie che ruotano attorno a Giovanardi e alla sua poetica, la dimensione del live e del teatro.

Anticipato al 15 luglio (era previsto il 17), sempre ore 21.00, invece l’incontro con lo scrittore Fabio Genovesi, candidato al premio Strega 2015, vincitore del premio Viareggio 2018, opinionista Rai per Giro d’Italia e Tour de France in molte edizioni.

L’evento è organizzato in collaborazione con lo scrittuRA Festival.

Mercoledì 23 ore 21.00, spettacolo narrativo per bambini a cura di Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini, dal titolo “Stretta è la soglia, larga è la via”.

Musica il 24 luglio, quando alle 21.00 salirà sul palco il James Thompson Trio, tra funky, Soul e il groove che il sassofonista e cantante statunitense, già storico musicista e attualmente in tour mondiale con Zucchero, riesce ad alimentare con il progetto solista in trio. L’evento è organizzato in collaborazione con il Lugo Summer Festival.

Spettacolo di burattini per bambini a cura del Teatro del Drago, il 30 luglio alle 21.00, nell’ambito dell’importante rassegna regionale “Burattini e Figure”; la cultura e la storicità dell’arte della narrazione attraverso i burattini.

Ultimi evento del mese di luglio, è segnato dalla collaborazione con la cooperativa La Corelli, gestore della scuola comunale di musica “Nicola Utili” che alle 21.00 propone il concerto “Film & Movies”: un viaggio tra le più famose colonne sonore in collaborazione con la Filarmonica di Soci.