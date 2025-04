Il Teatro Socjale di Piangipane, da sempre, ospita e promuove iniziative a sostegno delle associazioni e delle strutture che si occupano di disabilità e di disagio sociale.

In tantissime occasioni sono state ospitate iniziative finalizzate alla raccolta fondi per sostenere le attività delle associazioni del territorio impegnate in questo campo

L’ 11 aprile si compie un salto di qualità e sul palco vengono portati i protagonisti di questa attività. I portatori di disabilità.

Sul palco si esibiranno i ragazzi dell’associazione i Gabbiani di Cittadella (PD). Questa associazione da anni allestisce spettacoli ed eventi mediatici con protagonisti le persone portatrici di disabilità, dimostrando concretamente la possibilità di favorire progetti d’ inclusione sociale finalizzate all’aggregazione e all’acquisizione di competenze abilitative.

Il ricavato della serata sarà devoluto interamente a sostegno della realizzazione di progetti per il “tempo libero” per persone con disabilità intellettiva e autismo realizzati dalle Associazioni ANGSA Ravenna e AIPD Ravenna ed in collaborazione con la Cooperativa San Vitale, oltre che ai Gabbiani.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali di Ravenna.

La Direttrice del Distretto di Ravenna – AUSL della Romagna Roberta Mazzoni, che ringrazia la Fondazione Teatro Sociale per la sensibilità e disponibilità dimostrata nella progettazione di questo evento, in particolare evidenzia come sia necessario costruire occasioni di spettacolo e di socializzazione per sensibilizzare la comunità verso i temi della disabilità e quanto sia importante potenziare gli interventi legati alle attività del tempo libero per costruire nuove opportunità di svago, socializzazione e inclusione sociale.

Con queste iniziative si vuole evidenziare come, oltre che impegnarsi per raccogliere risorse a sostegno delle attività di solidarietà, sia possibile realizzare concretamente l’inclusione ed il coinvolgimento delle persone svantaggiate, che possono avere un ruolo da protagonista della loro vita, anche nelle attività culturali e di spettacolo.

La serata sarà aperte a tutti e con ingresso ad offerta libera. Il costo di realizzazione dello spettacolo sarà sostenuto dalla Fondazione Teatro Socjale.

Apertura porte ore 20.00

Inizio concerto ore 21.00

Nella pausa i cappelletti del Socjale