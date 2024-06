Si è svolta martedì sera a Santa Lucia di Faenza la cena di fine stagione per la Fenix Pallavolo. Un’occasione per festeggiare la buona stagione della squadra in C, la promozione delle ragazze dalla D alla C e per la consegna di tre borse di studio ad atleti meritevoli da parte del main sponsor, Fenix Energia, rappresentato dal suo AD, Ing. Marco Francesconi.