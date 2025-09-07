Lo scorso 4 settembre si è tenuta la Serata di Apertura sociale del Lions Club Ravenna Romagna Padusa nell’incantevole ambientazione della Taverna Byron, nel cuore del nobiliare Palazzo Guiccioli. Un evento che ha visto la partecipata presenza di 85 amici tra soci e ospiti, a testimonianza del forte legame del Club con il territorio.

La serata è stata l’occasione per presentare i “service” che impegneranno il Club nel corso dell’anno sociale 2025-2026, confermando la sua vocazione al servizio della comunità.

Come ha sottolineato il Presidente Andrea Meneghini: “L’obiettivo di un Lions Club è operare per il bene comune, unendo un gruppo di amici volenterosi al servizio della comunità in cui viviamo. I soci sono il vero fulcro del nostro club: le loro idee e i loro progetti ne rappresentano l’essenza. Grazie al tempo e all’energia che dedicano, i soci diventano i veri artefici dei nostri risultati, trasformando le intuizioni in progetti concreti a beneficio della comunità.“

Le cariche Lions e gli illustri ospiti che hanno onorato, con la loro presenza, la serata così significativa per la vita del Club, sono: i Past Governatore del Distretto 108 A Mario Boccaccini e Franco Saporetti, Ruggero Rosetti, Presidente del Lions Club Ravenna Host, Mauro Lacchini, Presidente del Lions Club Cervia Ad Novas, Simone Godoli Presidente 1° Circoscrizione Zona B Distretto 108°, la Professoressa Mirella Falconi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Pasquale Iacovella vice presidente provinciale del Comitato provinciale di Ravenna della Fondazione Insigniti OMRI, Alessandra Bagnara Presidente Linea Rosa.

Fiore all’occhiello del Club si conferma la donazione di un cane guida durante la Festa delle Ciliegie, un’iniziativa che ha fatto del Lions Club Ravenna Romagna Padusa primo club in Italia in questo ambito.

Un impegno costante che mira a donare autonomia e indipendenza alle persone non vedenti.

Altro service di punta è il progetto “Interconnettiamoci”, anch’esso un primato a livello nazionale, che affronta il tema dei rischi legati all’utilizzo di internet e del dark web. Il progetto ha già coinvolto oltre 1000 ragazzi delle scuole di Ravenna, educandoli a un uso più consapevole e sicuro del web.

Si rinnova l’appuntamento con il service “Auto Classic”, che per la sua sesta edizione tornerà a unire la passione per le auto d’epoca alla beneficenza.

Prosegue, inoltre, il sostegno all’associazione Solidarietà Fattiva ODV tramite il service “Camminiamo Attivi e Fattivi”. Proprio a questa associazione, a testimonianza del legame consolidato, è stato consegnato la sera del 4 Settembre 2025 il ricavato della precedente edizione della manifestazione.

Grande attesa anche per “Motori Passione e Caplet”, un evento che promette di riunire tantissimi motociclisti nell’ambito della Sagra de Caplet a Porto Fuori, unendo la passione per le due ruote alla tradizione culinaria locale per una buona causa.

Tutti gli eventi organizzati dal Club avranno come scopo la raccolta di fondi da destinare a questi importanti service, che rappresentano un aiuto concreto per la comunità.

La serata di apertura del Lions Club Ravenna Romagna Padusa ha dato il via a un anno di service ricco di iniziative, confermando l’impegno del Club a favore della solidarietà e del bene comune.