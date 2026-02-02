Una serata dedicata all’oil&gas, all’offshore e all’energia quella che si è svolta venerdì 30 gennaio al Ristorante Valentino di Ravenna organizzata dal Round Table 11 Ravenna.

Ospiti del confronto due figure di spicco del panorama industriale, economico ed energetico di Ravenna: Renzo Righini (AD della F.lli Righini e amministratore di OMC) e Beatrice Mercatalli (CEO di Control e consigliera direttiva del ROCA).

L’interTavola, a cui hanno partecipato anche membri del RT 6 Forlì e il Presidente della Round Table di Faenza, è stata moderata dal giornalista Maurizio Marchesi, ed ha visto la partecipazione di oltre 40 persone.

Tanti i temi trattati, in particolare lo sviluppo del porto e del settore energetico, ma anche la proficua collaborazione fra gli imprenditori ravennati con l’associazione ROCA e con l’OMC per sviluppare sempre più Ravenna come capitale dell’energia italiana.

Il Presidente del RT11, Marco Sutera, ha ricordato la missione della Round Table ovvero pianificare ed organizzare incontri ed eventi per lo sviluppo personale, connessioni lavorative, servizio al prossimo, amicizia e divertimento. Il motto è Adopt, Adapt, Improve. RT riunisce giovani uomini tra i 18 e i 40 anni, per confrontarsi, ispirarsi ed imparare gli uni dagli altri.