Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, interviene in merito al sequestro effettuato dalla Guardia Costiera nel fine settimana. “Ringrazio la Guardia Costiera di Ravenna, il comandante e tutte e tutti gli agenti per il sequestro di oltre 60 chilogrammi di prodotti ittici non conformi effettuato nei giorni scorsi in un ristorante della città. Questo Corpo ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia e professionalità nel contrastare il commercio illegale, che rappresenta una minaccia non solo per la salute dei cittadini, ma anche per l’economia locale”.