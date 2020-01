Personale dell’Ufficio di Polizia Edilizia Ambiente e Benessere Animale (EABA) ha sottoposto a sequestro un complesso impiantistico destinato all’attività industriale di confezionamento di carbone vegetale.

Il legale rappresentante, all’esito di accertamenti congiunti con addetti ARPAE – Distretto di Ravenna – è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria: deferiva per il reato di “realizzazione di nuovi scarichi abusivi”, realizzati nei fossi di confine, per l’effetto del dilavamento atmosferico sul deposito a cielo di carbone vegetale, nonché del reato di “emissione non autorizzata in atmosfera delle polveri” provenienti dall’impianto sequestrato. Sono in corso indagini.