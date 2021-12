Sequestrato anche il green pass del capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia e portavoce provinciale Alberto Ferrero. Il consigliere è risultato essere fra i pazienti vaccinati dal dottor Mauro Passarini, arrestato con l’accusa di aver in realtà orchestrato false vaccinazioni per produrre green pass a favore di persone in realtà non vaccinate. Tuttavia sembra non essere questo il caso di Ferrero, che si era volutamente sottoposto alla vaccinazione con il dottor Mauro Passarini per non doversi recare all’hub vaccinale e spera in poco tempo di ritornare in possesso del proprio certificato verde. L’esponente politico si dichiara anche pronto a sottoporsi al test anticorpale per verificare di essere stato vaccinato e di non aver invece ricevuto invece una falsa somministrazione. Dopo la somministrazione effettuata dal dottor Passarini, inoltre, ha spiegato Ferrero, si sono sviluppati sintomi del tutto paragonabili ad una regolare iniezione.