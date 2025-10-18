Nel corso di controlli ordinari effettuati al mercato cittadino di piazza Sighinolfi, la Polizia Locale di Ravenna – Ufficio Commerciale e Tutela del Consumatore, con il supporto di una pattuglia del Pronto Intervento – ha sorpreso un ambulante abusivo intento a esercitare attività di vendita su area pubblica senza autorizzazione.

L’uomo, un 49enne residente nel ravennate, era già stato raggiunto il 3 ottobre 2025 da un provvedimento di revoca dell’autorizzazione al commercio su area pubblica, ma nonostante ciò occupava abusivamente un posteggio del mercato.

Gli agenti sono quindi intervenuti procedendo, in base alla normativa vigente, al sequestro amministrativo ai fini della confisca di 741 capi di abbigliamento, 13 stendini in metallo, 9 manichini in plastica e dell’autocarro utilizzato per il trasporto della merce.

L’operazione rientra nelle attività di controllo programmate dalla Polizia Locale per il contrasto al commercio abusivo e per la tutela degli operatori regolari e dei consumatori, confermando l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nel garantire legalità e correttezza nei mercati cittadini.