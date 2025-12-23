I militari della Guardia Costiera regionale coordinati dall’8/o centro di controllo area pesca di Ravenna, hanno intercettato un furgone con 2.400 chili di vongole veraci di provenienza portoghese con criticità nella documentazione di accompagnamento.

In particolare le carte non dimostravano la piena regolarità della cattura e la corretta tracciabilità del prodotto.

Per questo motivo sono state contestate violazioni alla normativa europea e nazionale in materia di tracciabilità dei prodotti ittici con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il sequestro amministrativo dell’intero quantitativo di molluschi.

L’operazione si inserisce in una più ampia azione di controllo della direzione marittima della Guardia Costiera dell’Emilia-Romagna che, a partire dal 4 dicembre scorso, ha portato finora a 32 controlli in esercizi di ristorazione (13 di ristorazione etnica) e all’applicazione di 15 sanzioni amministrative per un totale di 36.500 euro e l’esecuzione di 12 sequestri per 661 chili complessivi di prodotto ittico.