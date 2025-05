La sicurezza lungo le strade è una priorità fondamentale per la comunità, sia in termini di salvaguardia di vite umane e dall’eventualità di danni permanenti alle vittime di incidenti stradali, sia per i costi sociali che la mancanza di rispetto delle regole comporta. In quest’ottica, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina mette a punto ogni anno specifici progetti formativi rivolti ai futuri utenti della strada di tutte le età, siano essi pedoni, ciclisti o conducenti di veicoli a motore. Tra le iniziative, anche quella dedicata agli studenti delle scuole superiori, prossimi all’età per il conseguimento della patente di guida per mezzi a due e quattro ruote.

A loro è dedicato il progetto ‘Sentirsi in strada’, giunto alla sua settima edizione, che offre agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori del territorio un percorso formativo. Attraverso un approccio integrato di lezioni frontali e testimonianze dirette, ‘Sentirsi in strada’ mira a sensibilizzare i ragazzi sui rischi derivanti dalla circolazione stradale e dal mancato rispetto delle norme (come l’uso dello smartphone, il mancato uso delle cinture, la guida oltre i limiti di velocità, il mancato rispetto della segnaletica) e, soprattutto, a promuovere una cultura della responsabilità, sottolineando come il rispetto delle norme non sia un mero adempimento formale, bensì una condotta essenziale per tutelare la propria e l’altrui incolumità. Il coinvolgimento degli studenti avviene attraverso la proiezione di materiale didattico di forte impatto, con esempi concreti di interventi della polizia locale durante i rilievi di sinistri stradali, e la testimonianza diretta di esperienze legate a incidenti, configurandosi come una strategia efficace per interiorizzare l’importanza di comportamenti sicuri sulla strada.

L’estensione del progetto a tutti i plessi scolastici superiori di Faenza e Riolo Terme nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 testimonia la crescente attenzione e l’efficacia di questa rilevante azione di educazione stradale. ‘Sentirsi in strada’ è il programma di educazione stradale che la Polizia Locale dell’Urf propone dal 2017 alle classi quarte e quinte delle scuole superiori aderenti. Il percorso si articola in due incontri: una lezione frontale e una testimonianza diretta, con l’obiettivo primario di identificare e ridurre i fattori di rischio connessi alla circolazione stradale, secondo il motto “Rispetto le regole non perché prendo una multa ma perché salvo la vita”. A supporto del materiale illustrato, il progetto prevede la partecipazione di un giovane che ha subìto le conseguenze di un incidente stradale e che offre la propria testimonianza diretta sull’importanza del rispetto delle norme per preservare la vita e l’integrità fisica. Nel corso dell’anno scolastico in corso, sono stati coinvolti tutti gli istituti superiori del comprensorio. Nello specifico, ottobre 2024 è stato dedicato all’Istituto Alberghiero Artusi di Riolo Terme, novembre all’Istituto ITIP Bucci di Faenza, mentre tra gennaio e febbraio 2025 si sono svolti cinque incontri con gli studenti dell’Istituto Persolino-Strocchi nelle sedi di Faenza e Persolino. Durante i mesi di aprile e maggio, gli agenti della Polizia Locale hanno condotto undici incontri con tutte le classi quarte dell’Istituto Oriani di Faenza. Gli ultimi due appuntamenti del progetto si terranno nel mese di maggio con gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza.