Domenica 21 settembre prende il via la decima edizione di Sentieri&Sapori, il calendario di escursioni guidate tra le colline di Romagna che unisce il piacere del cammino al meglio della cucina locale. Le colline di Romagna sono il luogo ideale per chi ama camminare nella natura, respirare paesaggi autentici e scoprire il territorio attraverso i suoi sapori. Tra vigneti, uliveti, borghi antichi e pievi silenziose.

Otto appuntamenti, tra settembre e novembre, condurranno i partecipanti lungo percorsi panoramici tra Brisighella, Riolo Terme, Faenza, Castel Bolognese e Borgo Tossignano, con tappe in agriturismi e cantine del territorio – Agriturismo Cà Di Mezzo, Agriturismo e Cantina Il Gualdo di Sotto, Contea Val D’amone, Agriturismo La Querciola, Cantina Tibé, Bertoni Bottega e Cucina, Cantina Zinzani, Tramosasso Cantina – ogni camminata si concluderà con un pranzo o una degustazione.

Il programma prevede uscite il 21 e 27 settembre, 4, 12, 19 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre. Le iscrizioni son già possibili presso ogni Agriturismo/Cantina, punto di ritrovo con la Guida dell’escursione alle 8.30. Partenza ore 9.00 con rientro dopo circa 3 ore. Quote: € 30 con pranzo, € 20 con degustazione.

Le passeggiate sono adatte a tutti con un minimo di allenamento; le guide racconteranno storia e curiosità dei luoghi attraversati. È richiesto abbigliamento da trekking.

L’iniziativa è organizzata da Sedar CNA Servizi Ravenna, promossa da CNA Area Faentina, con il contributo della Camera di Commercio Ferrara Ravenna e Assicoop, e con il patrocinio del Parco regionale della Vena del Gesso.