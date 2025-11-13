Una domenica all’insegna del benessere, della natura e dei sapori autentici del territorio: torna l’appuntamento con “Sentieri & Sapori Colline di Romagna”, l’iniziativa di CNA Area Romagna Faentina che unisce escursioni naturalistiche e degustazioni di prodotti locali e richiama camminatori anche da fuori regione.

Il prossimo incontro è in programma domenica 16 novembre, con partenza da Castel Bolognese, presso l’Azienda Agricola Biologica “Il Roccolo” di Via Cornacchia, 2105. Ritrovo ore 8.30. partenza ore 9.00 circa, rientro dopo circa 2 ore e 30 minuti.

Sarà Samuela Pandolfini, guida ambientale esperta, ad accompagnare i partecipanti lungo un percorso facile e suggestivo verso la Serra di Castel Bolognese, un itinerario immerso nei colori autunnali delle colline romagnole adatto a tutti, anche ai più piccoli.

Prima della partenza, i partecipanti potranno gustare una ricca colazione a base di prodotti biologici e locali, preparata dalla Fattoria Il Roccolo: torte, estratti di melograno, tisana allo sciroppo di sambuco, piadina farcita, ricotta e miele, pane, caffè e acqua.

Quota di partecipazione:

€ 20,00 (colazione + camminata) gratis per i bambini fino a 6 anni, € 8,00 fino a 12 anni

Prenotazioni entro venerdì 14 novembre, ore 17.00 (anche via WhatsApp) al 338 2595637

Un’occasione per scoprire i paesaggi e i sapori delle colline di Romagna in un clima conviviale e rilassato, tra natura, benessere e genuinità. L’iniziativa, promossa da Sedar CNA Servizi e realizzata da CNA Area Romagna Faentina, gode del patrocinio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e del contributo della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, oltre al supporto di partner locali e compie 10 anni quest’anno.

Per info, programma e prenotazioni: contattare direttamente gli agriturismi aderenti all’iniziativa oppure consultare il sito www.ra.cna.it (sezione eventi) o le pagine Facebook e Instagram dedicate all’iniziativa.