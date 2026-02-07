Senso unico, strade e rilancio di Marina di Ravenna. Il sindaco: “Pensiamo ai turisti stranieri”

Senso unico e manutenzione delle strade, decoro al parcheggio scambiatore, sicurezza e rilancio del paese. Sono questi i temi sollevati ieri dagli imprenditori di Marina di Ravenna davanti al sindaco Alessandro Barattoni nell’assemblea pubblica organizzata dalle associazioni di categoria in vista dell’inizio della stagione turistica. Il senso unico resterà invariato anche nell’estate 2026, ma verrà potenziato il navetto e allo scambiatore ci sarà una velostazione e un food truck. Sono in corso anche confronti con l’Autorità Portuale per lanciare un bando per riqualificare la zona pescherecci ed è stato avviato un confronto per rendere fruibile il faro. Infine, saranno effettuate manutenzioni in viale delle Nazioni e, nel 2027, in viale Spalato, che sarà riqualificata, e in via Vecchi.