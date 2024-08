Senso unico e corsia preferenziale su Viale delle Nazioni a Marina di Ravenna: bilancio di fine stagione

È iniziato l’ultimo weekend di agosto, nonché ultimo weekend di sperimentazione per la corsia preferenziale in viale delle Nazioni, lungomare di Marina di Ravenna. La corsia da sud a nord, durante festivi e prefestivi dell’estate, è stata riservata a mezzi pubblici, mezzi di soccorso, motocicli e ciclomotori. Se, per alcuni, l’iniziativa si è rivelata positiva, con vantaggi per la mobilità del lido, altri rimangono scettici. Secondo l’Amministrazione e la Cooperativa Spiagge, l’iniziativa ha migliorato la viabilità nel lido, incentivando l’uso del Navetto e migliorando la scorrevolezza; mentre, secondo la Pro Loco, ha disincentivato la frequentazione del centro della località balneare.