Doppio appuntamento formativo lunedì 8 novembre nella sede provinciale di CNA a Ravenna. Due seminari nello stesso pomeriggio dedicati, il primo, all’uso degli apparecchi elettromeccanici, il secondo, alle figure sanitarie e mediche.

La gestione degli apparecchi elettromeccanici per l’estetista si è imposta negli ultimi anni come attività di una certa complessità, per gli operatori dell’estetica, anche per l’ambiguità documentale che tali apparecchiature spesso esibiscono, per gli sviluppi normativi e per l’incrocio di disposizioni comunitarie e nazionali che rendono molto critica la fase preliminare di valutazione e scelta dei dispositivi.

Per tale ragione, CNA Benessere e Sanità di Ravenna ha ritenuto necessario fare il punto relativamente alle disposizioni vigenti e per fornire un orientamento a tutte le estetiste, che devono essere in grado di sviluppare analisi coerenti di quanto si trova in commercio a livello nazionale.

Il seminario si terrà lunedì 8 novembre, dalle 14.00 alle 16.00 in presenza (con obbligo di Green Pass) presso la CNA di Ravenna, in viale Randi 90. Interverrà Daniele Dondarini, fisico sanitario e esperto di normative comunitarie.

L’evento è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e in collaborazione con Assicoop Romagna Futura UnipolSai.

Per iscrizioni:https://formazioneestetiste.eventbrite.it

Nel secondo appuntamento del pomeriggio, CNA Benessere e Sanità Ravenna propone a tutti i sanitari un incontro che metta a fuoco le modalità di ricaduta di questa norma comunitaria sulle attività correnti degli utilizzatori professionali che fanno uso di dispositivi nell’erogare le prestazioni sanitarie o che mettono in servizio, su singoli pazienti, dispositivi su misura. Sarà l’occasione per mettere a fuoco adempimenti trasversali a tutti i sanitari e quelli specifici per precise categorie di operatori come quelli che realizzano dispositivi medici nel proprio studio ed ambulatorio per singoli pazienti.

ll 26 maggio 2021 è entrato in vigore il nuovo regolamento medical devices (MDR 2017/745) che ha definito nuovi adempimenti per tutti i fabbricanti, importatori e distributori di dispositivi medici; il Regolamento impatta anche sui sanitari, studi ed ambulatori che utilizzano i dispositivi medici, di serie e su misura, nell’ambito della propria attività professionale.

Il seminario si terrà lunedì 8 novembre, dalle 18.00 alle 20.00 in presenza (con obbligo di Green Pass) presso la CNA di Ravenna, in viale Randi 90. Interverrà Daniele Dondarini, fisico sanitario e esperto di normative comunitarie.

L’evento è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e in collaborazione con Assicoop Romagna Futura UnipolSai.

Per iscrizioni:https://mdr745persanitari.eventbrite.it