Il consigliere comunale Alessio Grillini ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale in merito allo spegnimento del semaforo del Ponte delle Grazie nella giornata di lunedì. Il 17 marzo infatti il semaforo è stato spento a causa di alcuni lavori in zona. Nessuna lanterna era accesa, nemmeno la luce gialla lampeggiante. Automobilisti, ciclisti e pedoni che hanno dovuto attraversare l’incrocio fra corso Saffi, corso Europa, via Renaccio e via Mura Mittarelli si sono dovuti gestire in autonomia, non senza disagi.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

Nella giornata di Lunedì 17 Marzo il semaforo è stato spento per lavori per grande parte della giornata lavorativa

Considerato che:

Il semaforo, e la zona, sono da sempre un punto nevralgico per quanto riguarda la circolazione (ancora di più oggi dopo la creazione del ponte parallelo post alluvione), e non sono nuovi ingorghi e file nelle ore di punta che coincidono con le entrate e le uscite dei lavoratori dalla città

Lo spegnimento del semaforo, alla luce di quanto evidenziato sopra, ha ovviamente gettato nel caos una parte della città, con accumulo di ritardi pesanti per molti cittadini

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire come mai il comune non abbia pensato di gestire la situazione, e di lasciare i cittadini abbandonati all’autogestione totale, cosa che ovviamente, oltre ad essere molto vicina ad una palese interruzione di servizio pubblico, ha rappresentato un forte pericolo dal punto di vista della sicurezza stradale, dove i numerosi pedoni, ciclisti ed automobilisti si sono districati come meglio potevano”