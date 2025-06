Con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, il TAR del Lazio – Sezione Prima Ter – ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 in materia di Self Check-in, accogliendo il ricorso presentato contro l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti. La circolare ministeriale, infatti, vietava l’uso di strumenti tecnologici per l’identificazione a distanza, imponendo l’accoglienza fisica e personale. Una restrizione che aveva sollevato forti critiche da parte degli operatori del settore extra-alberghiero e delle locazioni brevi.

Il TAR ha giudicato la circolare illegittima, evidenziando tre motivi fondamentali. La Violazione dell’articolo 109 del TULPS, che – a seguito della riforma introdotta dal D.L. 201/2011 – non prevede più l’identificazione di persona, ma richiede unicamente la comunicazione dei dati degli ospiti alla Questura attraverso il portale “Alloggiati Web”; il contrasto con il principio di proporzionalità e con la normativa europea, che incoraggia soluzioni digitali per la semplificazione amministrativa; infine, l’eccesso di potere e carenze istruttorie nella redazione della circolare, che non ha tenuto conto né del contesto né delle esigenze operative del settore.

“Questa decisione rappresenta una svolta importante per l’intero comparto dell’ospitalità, riaffermando il diritto all’uso delle tecnologie digitali per l’accoglienza degli ospiti. È un passo verso l’allineamento con gli standard europei, dove il self check-in è già una prassi consolidata”.

Per Confartigianato Commercio e Turismo della provincia di Ravenna questo, oltre ad aumentare la flessibilità dei check-in e check-out e l’utilizzo di soluzioni digitali, rappresenta “Una risposta concreta alle difficoltà di reperimento del personale nel settore. L’innovazione non deve sostituire l’accoglienza, ma potenziarla, permettendo agli operatori di offrire un servizio moderno, efficiente e sempre più personalizzato, mantenendo alto il livello qualitativo che da sempre contraddistingue l’ospitalità del nostro Paese”.