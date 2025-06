Anche se la stagione lavorativa è alle porte, Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, continua a offrire opportunità di impiego estivo.

Il Centro per l’Impiego di Ravenna, in collaborazione con Manpower, organizza un pomeriggio di preselezioni mercoledì 11 giugno alle ore 14:30 presso la sede di Via Teodorico 21, a Ravenna. L’evento è dedicato alla ricerca di personale per varie posizioni all’interno del parco:

Aiuto cucina

Pizzaioli

Bagnini con brevetto di salvataggio (per Mirabeach)

Manutentori elettromeccanici

Se per i profili di cucina occorre esperienza, anche minima, e/o formazione in ambito cucina, per i manutentori elettromeccanici occorrono buone competenze nella manutenzione industriale, maturate da esperienze di lavoro e/o da formazione tecnica o professionale in ambito meccanico o equivalente.

Ai bagnini, a parte ovviamente il possesso dell’abilitazione, indispensabile per garantire la sorveglianza e la sicurezza della piscina, si richiedono buone doti di comunicazione, per interagire efficacemente con i bagnanti.

L’incontro si aprirà con l’illustrazione delle caratteristiche del lavoro al Parco, per descrivere le diverse aree, le modalità di lavoro, gli orari, le responsabilità, gli obiettivi, e altri aspetti chiave che influiscono sul benessere aziendale.

Verranno poi chiarite le caratteristiche della proposta di assunzione, che sarà diretta, senza intermediari.

Dato il carattere di urgenza della ricerca di personale, sarà poi possibile accedere ai colloqui individuali con i selezionatori.

Per presentarsi mercoledì 11/06 al Centro per l’impiego di Ravenna occorre prenotarsi con questo modulo online: https://forms.office.com/e/UW41XVeqL6