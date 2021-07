Il bando di ammissione rivolto a team con idee imprenditoriali da sviluppare all’interno del Contamination Lab, pre-incubatore d’impresa promosso dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, nel corso del 2021 ha riscontrato la più ampia partecipazione degli ultimi anni. Al seguito delle procedure di valutazione, svolte dall’Advisory Board del Contamination Lab sono stati selezionati 6 team, per un totale di 14 ragazzi e ragazze provenienti prevalentemente dal territorio faentino.

I 6 team ammessi hanno già iniziato il percorso formativo all’interno del Contamination Lab, che avrà la durata complessiva di 12 mesi. I campi tematici di sviluppo dei progetti, nati anche in reazione alle nuove sfide poste dal Covid, spaziano dal digitale al design, dall’artigianato all’arte, alle industrie culturali e creative: da una app dedicata al wellness negli spazi pubblici urbani a una piattaforma per formare studenti a distanza, da una sartoria di moda sostenibile e di riciclo tessile per la produzione di divise da lavoro a un sito di crowdsourcing per progetti di open innovation tra ricercatori universitari e imprese del territorio, da gioielli tecnologici dedicati all’automotive luxury a progetti di promozione del campo artistico locale.

Nel primo semestre i team ammessi partecipano alla Startup School del Contamination Lab, un ciclo di seminari tenuti da esperti su temi utili al perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività imprenditoriale (business model, design thinking, fundraising, marketing, storytelling, fiscalità, gestione della proprietà intellettuale, ecc.). In virtù delle restrizioni attuate per contenere il contagio, i workshop della Startup School del Contamination Lab – realizzati in collaborazione tra Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Romagna Tech, e Art-ER – hanno finora avuto luogo prevalentemente online. Ad ogni gruppo ammesso sono state inoltre affiancate due figure di Mentor e Coach, professionisti del territorio come Francesco Fullone e Annalisa Fabbri, che lavorano sulla crescita di ogni progetto e sulle competenze dei team. Al termine del percorso, supervisionato dall’Advisory Board del Contamination Lab composto dal Prof. Matteo Mura dell’Università di Bologna e dai membri del CdA della Fondazione Omar Montanari e Barbara Savorani, verranno promosse attività di presentazione e networking dei diversi team con imprese e istituzioni pubbliche e private del territorio faentino.

Tramite il progetto del Contamination Lab, la Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza conferma il proprio impegno istituzionale a favore dello sviluppo del benessere sociale ed economico della comunità faentina, allo scopo di coltivare lo spirito creativo e imprenditoriale giovanile, facilitare l’ideazione di nuovi progetti e la creazione di nuove realtà d’impresa.

Tutte le attività istituzionali della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza a favore del territorio sono regolarmente pubblicate sul sito della Fondazione e sui canali social dedicati di Fondazione e Contamination Lab.