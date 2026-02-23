La Sezione Arbitri di Lugo di Romagna festeggia sei nuovi fischietti pronti a scendere in campo.

Sotto la guida del Presidente Davide Zaganelli, la Commissione d’esame presieduta da Natale Mazzone (Sezione di Imola) ha decretato la nomina ufficiale di 6 nuovi arbitri effettivi.

Protagonisti della serata sono stati Filippo Babini (doppio tesseramento arbitro/calciatore), Gabriele Camerani, Giulio Camiletti, Matteo Casamenti, Francesco Daloiso (doppio tesseramento arbitro/calciatore) e Giacomo Morelli.

Dopo circa tre mesi di corso, lezioni multimediali, regolamento studiato nei dettagli e confronti continui, hanno superato brillantemente l’esame teorico, entrando ufficialmente a far parte della squadra arbitrale della Sezione di Lugo di Romagna.

Determinante il percorso formativo guidato da Gian Luigi Pasi ed Enrico Zaccarini, che li hanno accompagnati passo dopo passo, trasformando curiosità e passione in competenza e consapevolezza. Per alcuni di loro, Babini, Camerani e Camiletti, il viaggio è iniziato anche grazie al progetto scuola/lavoro promosso dall’Associazione Italiana Arbitri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sviluppato insieme al Liceo di Lugo: un’opportunità concreta per mettersi in gioco e scoprire il mondo arbitrale da protagonisti.

“Diventare arbitro non significa solo conoscere il regolamento: significa assumersi responsabilità, prendere decisioni in pochi secondi, guidare una gara con personalità e rispetto. È una scuola di vita, prima ancora che di sport.

A questi ragazzi va il più grande in bocca al lupo: il campo li aspetta, il fischietto è pronto. E da oggi, una nuova avventura è ufficialmente iniziata”.