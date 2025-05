Il laboratorio di quest’anno continua un percorso nella storia delle rappresentazioni teatrali, iniziato nel 2023 con la Tragedia Greca, proseguito nel 2024 con la Commedia Greca, e che questa volta affronta la Rinascita del teatro dall’anno 1000 circa fino alla fine del 1500.

Dalle Sacre Rappresentazioni ai Drammi Liturgici, dai Giullari ai Comici dell’Arte, dal Teatro Elisabettiano ai Processi dell’Inquisizione: queste le tematiche in gioco, in un viaggio di quasi 600 anni.

In un borgo d’altri tempi, dove fede e passioni popolari si mischiano e si scontrano, va in scena una storia fatta di intrighi, risate e qualche spunto di riflessione. Tra regole rigide e voglia di libertà, i protagonisti si destreggiano in un mondo pieno di colpi di scena.