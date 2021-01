Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Samantha Comizzoli al sindaco de Pascale

“Egregio Sindaco di Ravenna, sono a scriverle quale cittadina che, venuta a conoscenza di probabile pericolo, La informo con questa mia.

Voci di strada mi riportavano che nella zona Darsena, presso l’area “Pop Up”, vi è una pista da skateboard. Proprio quando leggevo di un ragazzino di 13 anni portato al Buffalini per la brutta caduta praticando skateboard presso un parco pubblico; mi veniva riferito che la suddetta pista alla Darsena è stata costruita totalmente in cemento e con tondino di ferro all’interno.

Parrebbe pericolosamente grave, poiché le piste da skateboard dovrebbero essere costruite in legno per attutire le cadute. E parrebbe altresì strano, visto che tutta la passerella della Darsena e la pavimentazione adiacente alla pista da skateboard, sono proprio costruite in legno. (Quindi nessuna motivazione etica di salvare degli alberi).

Riassumendo, la informo con questa mail della probabile situazione di pericolo poiché qualora vi fosse un ragazzino ferito (o peggio) non voglio sentirmi complice silente.

Oltre ad informare lei, come mio dovere, ho affisso due volantini informativi presso la pista da skate visto che, nel frattempo, vedo famiglie che portano i loro figli lì a praticare skate (ignare, molto probabilmente del probabile pericolo).”