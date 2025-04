Flash mob il giorno di Pasqua sotto i pini di viale Romagna a Lido di Savio. Sei pini dovrebbero venire abbattuti martedì 22 aprile, dopo che le prove di trazione, eseguite dallo studio incaricato dal Comune, li hanno collocati in classe di rischio estremo. I cittadini hanno prodotto un ricorso nel quale è allegata una relazione redatta dall’agronomo che ha introdotto queste prove in Italia circa 20 anni fa. Nella relazione si evidenziano anomalie nei parametri utilizzati, in particolare relativi al vento: “Se si fossero utilizzati parametri attinenti alla realtà, i pini sarebbero tutti in classe di sicurezza”.

“L’udienza è già fissata, ma il Comune mostra di non volersi fermare nemmeno davanti all’ipotesi di abbattimenti supportati da prove non corrette. Per segnalare la circostanza, che invece potrebbe essere gravissima e richiede tutti gli approfondimenti, i cittadini hanno predisposto una dettagliata segnalazione a tutti gli organi di polizia, che è stata presentata nel corso del flash mob e sottoscritta dai candidati sindaco presenti: Alvaro Ancisi, Nicola Grandi, Giovanni Morgese, a cui si sono aggiunte Marisa Iannucci e Veronica Verlicchi”.

Martedì 22 aprile alle ore 7.30 un nuovo presidio è organizzato sotto i pini di Lido di Savio

