Prosegue con nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero, la campagna di vaccinazione antitetanica promossa dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna e rivolta in particolare a chi non è mai stato vaccinato contro il tetano, o a chi non fa richiami da più di dieci anni. Identica iniziativa fu proposta dall’azienda sanitaria dopo la seconda alluvione di maggio, dove purtroppo facilmente era facile ferirsi nelle pulizie di case e cantine.

Essere protetti contro questa malattia pericolosa e troppe volte sottovalutata è particolarmente importante: piccole ferite, anche banali, possono infatti essere la porta di accesso delle spore del batterio che causa il tetano.

La vaccinazione è il modo più efficace e sicuro di prevenire il Tetano.

Si ricorda che è importante che i cittadini impegnati in attività di pulizia e/o ripristino abbiano la vaccinazione antitetanica in corso di validità (ultima dose di richiamo entro gli ultimi 10 anni). La propria copertura vaccinale può essere verificata mediante il Fascicolo Sanitario Elettronico; qualora non disponibile, il cittadino può chiedere il suo stato vaccinale inviando richiesta, corredata da copia di documento d’identità in corso di validità, all’email vaccinazioni.ra@auslromagna.it. Per l’effettuazione della vaccinazione antitetanica i cittadini che ne avessero necessità possono presentarsi, senza prenotazione, nelle giornate di Open Day vaccinale previste per le prossime settimane:

RAVENNA – presso CMP in via Fiume Montone Abbandonato, 134

Lunedì 23 settembre 2024 dalle 14:00 alle 17:00

Mercoledì 23 ottobre 2024 dalle 14:00 alle 17:00

Mercoledì 20 novembre 2024 dalle 14:00 alle 17:00

Mercoledì 18 dicembre 2024 dalle 14:00 alle 17:00

LUGO – presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in viale Masi, 20

Mercoledì 25 settembre 2024 dalle 08:30 alle 12:30

FAENZA – presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in via Zaccagnini, 22

Giovedì 26 settembre 2024 dalle 08:30 alle 12:30