“Un cittadino mi segnala il grave stato di degrado e pericolo in cui versa un manufatto in piazza Elsa Morante, dove piastrelle rotte e taglienti potrebbero ferire chi incautamente si avvicina allo stesso”.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Renato Esposito, ha presentato un question time sull’argomento.

“Purtroppo non è la prima volta che segnalo tale grave stato di pericoloso degrado, l’ho già fatto nella precedente consiliatura, ma nulla evidentemente è cambiato, nulla si è mosso.

Forse l’assessore competente era molto più impegnato in altre faccende e non poteva certo preoccuparsi dei problemi, anche di sicurezza e degrado, dei nostri Concittadini.

Perciò visti i precedenti risultati, torno di nuovo a sollecitare l’amministrazione perché faccia quanto deve, dia immediatamente seguito a quanto richiesto.

Come dicevo in piazza si trova un manufatto piastrellato su cui si seggono le persone, ma che per il grave stato di degrado dello stesso con piastrelle rotte e taglienti, può diventare un serio e grave pericolo per la salute e la sicurezza dei Cittadini”.

Nel suo question time, che sarà discusso in consiglio comunale, Esposito chiede al sindaco e alla giunta di:

1. Rimuovere immediatamente piastrelle rotte e pericolose e tutto quanto possa creare danni alle persone o agli animali, ripristinando il normale stato d’uso;

2. dopo aver messo in sicurezza la piazza, prevedere un controllo periodico per accertarsi dello stato d’uso del manufatto medesimo;

3. trattandosi di un luogo di ritrovo frequentato anche da anziani e minori non serve ricordare quanto sia importante la cura dello stesso.

“Mi auguro che a differenza della passata consiliatura l’Assessore competente disponga con estrema sollecitudine quanto necessario fare.”